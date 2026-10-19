14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният ученик, намушкан от свой съученик в Карнобат, е с шест дълбоки прободни рани в областта на гръдния кош. Това съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък" в Бургас, където е настанено по спешност момчето.

Няма засягане на вътрешните органи. Пациентът е в средно тежко общо състояние, посочиха от болницата.

В момента състоянието му е стабилно. Той остава под активно медицинско наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му, предава БТА.

Кметът на Карнобат Георги Димитров каза, че инцидентът е станал около 11 часа на игрище близо до училището в града.

Нападателят, който също е на 14 години, е задържан.