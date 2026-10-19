Най-важното от света на 19.10.2026-та г.

Френските власти въведоха полицейски час в ключови зони на Париж, обхващащ района на площад „Република“ и улиците около халите. Ограничението влиза в сила тази вечер от 22:00 ч. местно време и ще продължи до 6:00 ч. утре сутринта, като мярката е директен отговор на разрушителните безредици по време на общонационалните протести през изминалия уикенд. Аналогични рестрикции са наложени и в северния град Лил, където вечерният час започва още в 20:00 ч. местно време и ще приключи в 6:00 ч. сутринта.

Френският министър-председател Себастиан Льокорню обяви „мащабна“ операция на правоприлагащите органи след широкоразпространени безредици и мародерства в цялата страна през уикенда, предава Euronews. Льокорню заяви, че близо 200 разследващи ще анализират видеозаписи от уикенда, за да идентифицират заподозрените само в региона на Париж, след като бизнес обекти бяха унищожени и разграбени, а протестите прераснаха в насилие.

Протестна вълна обхвана части от Италия, като недоволството срещу високите цени на горивата доведе до блокади на магистрали и затруднения с доставките на хранителни продукти. Междувременно работници от металургичния сектор окупираха летище "Христофор Колумб" в Генуа заради опасения, че ще загубят работните си места, съобщава БНР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към украинския държавен глава Володимир Зеленски, като го обвини, че не желае прекратяване на войната с Русия. В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" американският президент защити подхода си към Москва и заяви, че не иска да я отблъсне от масата за преговори, предаде ДПА.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония е отправило устен демарш към временно управляващия българското посолство в Скопие, съобщава БТА. Българският дипломат е бил повикан на спешна среща в институцията. Повод за реакцията на официално Скопие са публични коментари от българска страна, свързани с казуса около Ива Михайлова.

Германската компания "Райнметал" (Rheinmetall) съобщи днес, че целта на покупката на корабостроителницата в румънското пристанище Мангалия е развитието му както за производството на цивилни плавателни съдове, така и на военни, предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на германския оръжеен гигант.