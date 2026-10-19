Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Стотици вярващи се събраха в Рилския манастир за празника на свети Йоан Рилски Чудотворец. Тържественото богослужение беше оглавено от българския патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей, който пристигна у нас по покана на Българската православна църква.

На 19 октомври православните християни почитат паметта на свети Йоан Рилски, смятан за небесен покровител на българския народ. Тази година честванията са особено тържествени, тъй като се навършват 1150 години от рождението и 1080 години от успението на светеца.

В празничната литургия в Рилската света обител участваха и архиереи от Българската православна църква, а сред присъстващите имаше поклонници от България и чужбина.

Президентът Илияна Йотова постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин по време на среща с китайския външен министър Ван И на "Дондуков" 2.

Според държавния глава подобна въздушна връзка би улеснила бизнес контактите и би допринесла за развитието на културните отношения между България и Китай. Българската страна изрази надежда и за по-лесен достъп на родните селскостопански продукти до китайския пазар.

Призовах Китай да използва влиянието си за деескалация и за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на устава на Организацията на обединените нации (ООН), каза министърът на външните работи Петрова.

"Инцидентите в изключителната икономическа зона на България в Черно море показват, че войната засяга пряко сигурността на корабоплаването и търговските пътища между Европа и Азия", заяви още Петрова.

България подкрепя открития и конструктивен диалог между Европейския съюз (ЕС) и Китай, каза тя.

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството с България в зеленото развитие и изкуствения интелект, заяви китайският външен министър Ван И.

Той изтъкна съвместната работа в съхранението на енергия, която помага на България да заеме водеща позиция в Европа по капацитет за съхранение на енергия.

Ван И съобщи, че е провел задълбочен разговор с Петрова. Той изрази готовност за развитие на стратегическото партньорство, за насърчаване на свързаността между Европа и Азия и за придаване на нов тласък на отношенията между Китай и Европейския съюз.

Китайският външен министър обобщи впечатленията си от посещенията в Азербайджан, Хърватия, Черна гора и България. Преди визитата си у нас той е участвал и в седмата среща на върха на Съвещанието за взаимодействие и мерки за укрепване на доверието в Азия като специален представител на китайския президент Си Цзинпин.

Софийският градски съд одобри издаване на Европейска заповед за арест (ЕЗА) за двама германски граждани, обвинени за запалването на антени на „Старлинк“, по искане на Софийска градска прокуратура. Съдът настоява за задържането им под стража, предава БТА.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок.

По време на заседанието от прокуратурата посочиха, че Зека Ислам и Тирпан Бейтулла са обвинени задочно на 14 октомври за запалването на антени на „Старлинк“ в телепорт "Плана", край село Плана, южно от София. Наказанието, което могат да получат, ако бъдат открити и осъдени, е от 3 до 12 години затвор.