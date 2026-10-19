Новини
Търси
Подкаст
Общество

Как действа екипажът на самолетите при заплаха?

Как действа екипажът на самолетите при заплаха?
Pixabay

При съмнения за заплаха е по-добре първоначално на пътниците да се спести тази информация, смята Тодор Иванджиков

Какви са процедурите, когато има сигнал за заплаха на борда на самолет? На подобен тип въпроси отговаря председателят на Българската асоциация на авиационната индустрия Тодор Иванджиков пред НОВА.

На въпрос трябва ли капитанът да съобщи на пътниците за заплаха на самолета Иванджиков казва, че в подобни ситуации е по-добре първоначално на пътниците да се спести тази информация.  

Казва се на стюардесите, които започват да проверяват тоалетните, седалките, да оглеждат пътниците за съмнителни движения, мимики, напрежение у хората”, посочи Иванджиков.

Той посочи, че е имал такъв случай.

Огледахме, прегледахме, докладвахме на командира, че не виждаме нищо притеснително и продължихме. Взехме решение да стигнем до крайната дестинация. Оставаха ни още 40 минути, когато ни съобщиха, че има вероятност да има бомба на самолета”, разказа Иванджиков.

Полетът бил от Кипър за София. Именно от Кипър дошла и информацията за заплахата.

Командирът и авиокомпанията решават какво да се направи в подобни случаи.

Те си имат процедури. Но всичко става с решението на командира. На земята има кризисен щаб, който се задейства през ръководителите на въздушното движение в съответната държава. Този кризисен щаб започва комуникация с командира, който да каже все пак какво наистина става там. Това става за минути”, каза Иванджиков.

Той коментира полета от Тел Авив, който е кацнал аварийно на летището в София към Виена.

Шест месеца съм бил на работа в Тел Авив. След това редовно ходя до там. Проверките са 3 часа, с много подробна информация за всеки пътник – на кого се е обаждал последно, какво е ставало, какъв е багажът. Много трудно може да стане нещо, но все пак знаете, че сигурността е на първо място. Може рискът да е 0,01%, но по-добре е да осигурим сигурността на пътника. Съответно кризисният щаб трябва да вземе максимално правилните решения, както и командирът на полета”, разказа Тодор Иванджиков.

Още по темата

Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

Самолет не успя да излети от Солун заради птица в двигателя

Самолет не успя да излети от Солун заради птица в двигателя

Турски самолети и дронове нарушиха гръцкото въздушно пространство 17 пъти

Турски самолети и дронове нарушиха гръцкото въздушно пространство 17 пъти

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Водещи

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

  • Преди 5 минути
Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

  • Преди 34 минути
Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

  • Преди 36 минути
Как действа екипажът на самолетите при заплаха?

Как действа екипажът на самолетите при заплаха?

ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

  • Преди 52 минути
Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

  • Преди 1 час
Експедиция достигна рекордните 338 метра дълбочина в пещера Врело

Експедиция достигна рекордните 338 метра дълбочина в пещера Врело

  • Преди 1 час
Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 19.10.2026 година

Най-важното от спорта на 19.10.2026 година

  • Преди 2 часа
Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение

Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение

  • Преди 2 часа