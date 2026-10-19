Как действа екипажът на самолетите при заплаха?

Какви са процедурите, когато има сигнал за заплаха на борда на самолет? На подобен тип въпроси отговаря председателят на Българската асоциация на авиационната индустрия Тодор Иванджиков пред НОВА.

На въпрос трябва ли капитанът да съобщи на пътниците за заплаха на самолета Иванджиков казва, че в подобни ситуации е по-добре първоначално на пътниците да се спести тази информация.

„Казва се на стюардесите, които започват да проверяват тоалетните, седалките, да оглеждат пътниците за съмнителни движения, мимики, напрежение у хората”, посочи Иванджиков.

Той посочи, че е имал такъв случай.

„Огледахме, прегледахме, докладвахме на командира, че не виждаме нищо притеснително и продължихме. Взехме решение да стигнем до крайната дестинация. Оставаха ни още 40 минути, когато ни съобщиха, че има вероятност да има бомба на самолета”, разказа Иванджиков.

Полетът бил от Кипър за София. Именно от Кипър дошла и информацията за заплахата.

Командирът и авиокомпанията решават какво да се направи в подобни случаи.

„Те си имат процедури. Но всичко става с решението на командира. На земята има кризисен щаб, който се задейства през ръководителите на въздушното движение в съответната държава. Този кризисен щаб започва комуникация с командира, който да каже все пак какво наистина става там. Това става за минути”, каза Иванджиков.

Той коментира полета от Тел Авив, който е кацнал аварийно на летището в София към Виена.

„Шест месеца съм бил на работа в Тел Авив. След това редовно ходя до там. Проверките са 3 часа, с много подробна информация за всеки пътник – на кого се е обаждал последно, какво е ставало, какъв е багажът. Много трудно може да стане нещо, но все пак знаете, че сигурността е на първо място. Може рискът да е 0,01%, но по-добре е да осигурим сигурността на пътника. Съответно кризисният щаб трябва да вземе максимално правилните решения, както и командирът на полета”, разказа Тодор Иванджиков.