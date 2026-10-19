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Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“
БТА

Проф. Давидов е началник на Клиниката по урология и ръководител на „Простата център“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед

Проф. д-р Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз (БЛС).

Призът бе връчен на проф. Давидов от президента Илияна Йотова на тържествена церемония в Националния исторически музей.

Днес се отбелязва Денят на българския лекар, а тази година събитието съвпада със 125-годишнината от създаването на БЛС.

Проф. Давидов е началник на Клиниката по урология и ръководител на „Простата център“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“. Той е сред пионерите на лазерната и роботизираната урология в България. През 2008 г. става първият български хирург, извършил операция на простатата с лазер, а днес заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции, информира БТА.

Като международно признат обучаващ хирург проф. Давидов има значим принос за въвеждането на иновативни технологии, включително изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Дейността му съчетава високоспециализирана хирургия, научна работа и обучение на млади лекари.

Постиженията му получават международно признание. През 2018 г. е удостоен със сертификата Master Surgeon of Urology за високо качество на хирургичната помощ, а впоследствие става първият български уролог, избран за обучаващ хирург в международната програма на производителя на роботизираната хирургична система „Da Vinci“.

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