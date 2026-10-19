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Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил

Заради безредиците: Въведоха полицейски час в части на Париж и Лил
АП/БТА

Тези изолационни мерки са само първата стъпка от обявената от правителството „мащабна“ операция на правоприлагащите органи

Френските власти въведоха полицейски час в ключови зони на Париж, обхващащ района на площад „Република“ и улиците около халите. Ограничението влиза в сила тази вечер от 22:00 ч. местно време  и ще продължи до 6:00 ч. утре сутринта, като мярката е директен отговор на разрушителните безредици по време на общонационалните протести през изминалия уикенд.

Аналогични рестрикции са наложени и в северния град Лил, където вечерният час започва още в 20:00 ч. местно време и ще приключи в 6:00 ч. сутринта.

Тези изолационни мерки са само първата стъпка от обявената от правителството „мащабна“ операция на правоприлагащите органи в цялата страна. Както ТАРАЛЕЖ информира, френският премиер Себастиан Льокорню потвърди, че от днес започва масиран отговор на наказателното правосъдие. За целта префектурата е мобилизирала специална оперативна група от 200 разследващи само в столичния регион. Те имат задачата методично да идентифицират мародерите чрез детайлен анализ на записи от видеонаблюдение (CCTV), охранителни камери на търговски обекти и кадри, споделени в социалните мрежи.

Решителните действия идват на фона на черната статистика от уикенда, белязана от стотици ранени служители на реда и близо 2400 извършени ареста.

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