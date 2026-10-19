Проучване: Kонсумацията на плодове води до по-нисък риск от депресия при тийнейджърите

Консумацията на повече плодове води до по-нисък риск от симптоми на депресия и тревожност при тийнейджърите. Същевременно по-честият прием на подсладени със захар напитки е свързан с по-висок риск, предаде Синхуа, позовавайки се на резултатите от проучване, проведено в Австралия.

Изследването обхваща 6537 юноши от 71 средни училища в австралийските щати Нов Южен Уелс, Куинсланд и Западна Австралия. Наблюдението е продължило четири години.

Резултатите показват, че всяка допълнителна порция плодове дневно се свързва с 13 процента по-нисък риск от симптоми на депресия и със 7 процента по-нисък риск от симптоми на тревожност. Средната дневна консумация на плодове сред участниците през периода на изследването е варирала между две и 2,5 порции.

За разлика от това, по-високата консумация на подсладени със захар напитки, сред които газирани напитки, плодови сиропи и енергийни напитки, е свързана с повишен риск от симптоми на депресия и тревожност, предава БТА.

Тази зависимост е установена както при момчетата, така и при момичетата, но е по-изразена при момчетата, особено по отношение на тревожността.

Проучването е публикувано в научното списание Child and Adolescent Mental Health („Психично здраве на деца и юноши“).

Авторите подчертават необходимостта от мерки, които да направят здравословните храни по-достъпни и финансово приемливи за семействата, както и да ограничат достъпа на младите хора до подсладени напитки.