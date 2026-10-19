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Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата
БТА

Градът стана част от международната здравна инициатива в знак на солидарност към жените, борещи се със заболяването

Крепостта „Царевец“ във Велико Търново бе осветена в розово по повод днешния Международен ден за борба с рака на гърдата, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Градът стана част от международната здравна инициатива в знак на солидарност и подкрепа към жените, борещи се със заболяването и към техните семейства. Конкретните цели са насърчаване на ранната диагностика, профилактиката, обществената информираност и внимание.

Заедно с крепостта „Царевец“, тази вечер в розово едновременно са осветени Народното събрание и Националният дворец на културата в София, отбелязва БТА.

Инициативата е на народния представител от Велико Търново и председател на Здравната комисия в Парламента проф. Костадин Ангелов, подкрепена от Община Велико Търново и кмета Даниел Панов.

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