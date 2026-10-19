Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към нашите корени на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това послание отправи министър-председателят Румен Радев по време на официалния си разговор с Вселенския патриарх Вартоломей.

В събитието се включиха също Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, вицепремиерът Иво Христов, както и представители на висшия клир от Българската православна църква и Вселенската патриаршия.

По време на разговора министър-председателят изрази дълбоко убеждение, че посещението на Вселенския патриарх у нас ще стимулира сътрудничеството между Константинополската патриаршия и родния Светия синод, носейки духовна утеха на множество християни.

„Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир“, подчерта в обръщението си премиерът Румен Радев. Той допълни, че съвместната работа между институциите, културният обмен и вярата съставляват стабилния фундамент за просперитета на бъдещите поколения.

Специален акцент в диалога беше поставен върху благодарността, която Радев изрази за благословията на патриарх Вартоломей, довела до ключово споразумение между София и Атина. Този жест позволи тленните останки на цар Самуил да се завърнат в родината.

„Показахме, че две държави могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите“, заяви българският премиер. Той се възползва от повода и да честити на Негово Всесветейшество 35-годишния юбилей от неговата интронизация, отправяйки към него лични благопожелания.

От своя страна Вселенският патриарх Вартоломей акцентира върху важността на партньорството между двете църкви в името на общото православно благо. Той пожела на добър час на кабинета на премиера Радев в работата му за просперитета на нацията и отправи официална покана към него за посещение във Вселенската патриаршия в Истанбул.