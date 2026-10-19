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Радев към китайския външен министър: България може да бъде врата на Китай към Европа

Радев към китайския външен министър: България може да бъде врата на Китай към Европа
БТА

Премиерът Румен Радев и Ван И обсъдиха възможностите за китайски инвестиции в енергетиката, транспорта, електромобилите и високите технологии

Премиерът Румен Радев проведе среща с китайския външен министър Ван И, на която двамата обсъдиха задълбочаването на стратегическото партньорство между България и Китай и възможностите за реализиране на съвместни икономически проекти.

"Гледаме с голяма надежда на това посещение, защото съм убеден, че ще задълбочи и разшири нашите традиционни приятелски отношения", заяви Радев, приветствайки китайския дипломат в София.

Българският премиер припомни, че страната ни е втората в света, признала Китай и установила дипломатически отношения с него. Той открои и посещението си в Пекин през 2019 година, когато беше подписана декларация за стратегическо партньорство.

Според Радев България има потенциал да се превърне във важна връзка между Европа и Китай в областта на транспорта, енергетиката и дигиталната инфраструктура.

"България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, на енергетиката, на селското стопанство, на високите технологии", подчерта премиерът.

От своя страна Ван И изрази увереност, че отношенията между двете държави ще продължат да се развиват.

"Готови сме да работим с българските приятели, да задълбочим взаимно политическото доверие и да постигнем осезаеми проекти в полза на народите на двете страни", заяви китайският външен министър.

Двамата изразиха готовност стратегическото партньорство да бъде превърнато в конкретни инвестиции и съвместни инициативи.

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