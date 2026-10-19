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Експедиция достигна рекордните 338 метра дълбочина в пещера Врело

Експедиция достигна рекордните 338 метра дълбочина в пещера Врело
Alex Legrix & Frederic Swierczynski, чрез Dive Club „Vrelo“ – Matka

Този резултат едновременно с това отбелязва и нови световни рекорди за най-дълбоко гмуркане в пещера, както и за най-дълбоко дълбочинно гмуркане в открити води

По време на експедиция „Врело 2026“ международен екип от 15 спелеоводолази от Полша, Италия и Северна Македония постигна исторически успех, достигайки рекордната дълбочина от 338 метра в пещера Врело, разположена в каньона Матка.

Изследователските гмуркания се проведоха в периода между 10 и 17 октомври, като по данни на местния клуб „Врело“ в рамките на мисията са подобрени общо три световни рекорда.

Полският гмуркач Бартломией (Бартек) Питала пренаписа историята за най-дълбоко проучена пещера, подобрявайки досегашното най-добро постижение с цели 51 метра. Този резултат едновременно с това отбелязва и нови световни рекорди за най-дълбоко гмуркане в пещера, както и за най-дълбоко дълбочинно гмуркане в открити води. С това постижение пещерата в Северна Македония изпревари досегашните световни първенци — Фонт Естрамар във Франция и Елефанте Бианко в Италия

Освен дълбочинните рекорди, изследователите са открили и два напълно непознати подводни канала. Първият от тях започва на около 300 метра от пещерния вход при дълбочина от 33 метра, като се простира на дължина от близо 100 метра. Вторият новооткрит канал се намира на сериозната дълбочина от 170 метра и се съединява директно с основния дълбок сектор. 

Реализирането на това проучване изискваше изключително сложна организация. На 130 метра навътре от входа беше разположена специализирана подводна въздушна камера, където водолазите прекарваха необходимото време за задължителните процедури по декомпресия. На стратегически места по трасето бяха подсигурени над 30 бутилки с разнообразни газови смеси, както и резервни батерии за отопление и осветление.

За безопасността на участниците на място дежуриха подготвени медицински и спасителни екипи, готови да реагират при извънредна ситуация. 

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