Новини
Търси
Подкаст
Свят

Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение

Българската армия вдига дронове по Черноморието за засилено наблюдение
Pixabay

Действията на Министерството на отбраната са част от пакет превантивни мерки, целящи да осигурят пълна информация за сигурността в реално време

Българската армия въвежда засилен контрол и наблюдение над Българското черноморско крайбрежие, разгръщайки безпилотни летателни апарати над бреговата ивица и прилежащата въздушна и морска зона. Действията на Министерството на отбраната са част от пакет превантивни мерки, целящи да осигурят пълна информация за сигурността в реално време, като ведомството призовава гражданите да не се тревожат от зачестилите полети на военни дронове.

Тези спешни действия са пряко обвързани с плановете на правителството за  модернизация на отбранителните ни способности. Тези дни стана ясно, че България ще инвестира около 80 милиона евро за придобиването на 20 модерни антидрон системи (10 мобилни и 10 стационарни) чрез европейския механизъм SAFE, припомня ТАРАЛЕЖ.  Очаква се съвместно с Испания да бъде подписан Меморандум за разбирателство.

Успоредно с това, страната ни спешно се присъединява към натовската антидрон инициатива "Drone Edge" за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, за която бюджетът ще отделя по 220 000 евро годишно.

През октомври 2026 година Народното събрание даде официално разрешение за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия на стойност над 1,1 милиарда евро. Тази сделка също се финансира през европейската програма SAFE.

Всички тези ходове на отбраната са продиктувани от сериозната ескалация на напрежението в региона. Припомняме, че през последните дни Черно море стана арена на масирани удари с дронове по търговски кораби, някои от които в непосредствена близост до българските териториални води и изключителна икономическа зона.

Сред най-опасните инциденти бе нападението срещу моторния кораб „Челси 3“, който бе поразен от три дрона и в момента се намира на пристанището в Бургас за военни експертизи. Офанзивата, при която вече има регистрирани потънали и тежко повредени плавателни съдове, принуди редица международни корабни оператори да откажат акостиране в българските пристанища Варна и Бургас поради високия военен риск.

Очаква се на българска територия да бъде разположена авиация от държава членка на НАТО във връзка със зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море, заяви преди дни министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Още по темата

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Дайчовото хоро на дрона „Майя“ и отбрана на ешафод

Дайчовото хоро на дрона „Майя“ и отбрана на ешафод

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

Френските власти обявиха "масивна полицейска операция"

Френските власти обявиха "масивна полицейска операция"

Водещи

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Проф. Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Най-важното от България на 19.10.2026 г.

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

Хутите с нова вълна от атаки по ключови обекти на Саудитска Арабия

  • Преди 8 минути
Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

Крепостта „Царевец“ бе осветена в розово в знак на подкрепа към борещите се с рак на гърдата

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който близостта отказва да бъде разменна монета

  • Преди 37 минути
Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

Гласуване с портфейл: Как американците бойкотират големите брандове заради Тръмп

  • Преди 39 минути
Как действа екипажът на самолетите при заплаха?

Как действа екипажът на самолетите при заплаха?

ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

Лъв XIV призова Украйна и Русия към сътрудничество в името на бедстващ град

  • Преди 55 минути
Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

Напрежение и сблъсъци на учителски протест в Испания

  • Преди 1 час
Експедиция достигна рекордните 338 метра дълбочина в пещера Врело

Експедиция достигна рекордните 338 метра дълбочина в пещера Врело

  • Преди 1 час
Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

Румен Радев: Православието ни обединява в свят на разделение

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 19.10.2026 година

Най-важното от спорта на 19.10.2026 година

  • Преди 2 часа