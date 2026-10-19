Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип

Манчестър Сити може да изпадне от Висшата лига и да остане два сезона в Чемпиъншип заради финансовите нарушения, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, близки до производството.

Според информацията един от възможните сценарии включва сериозна глоба и отнемане на точки на два етапа. Първата санкция би могла да доведе до изпадане още през настоящия сезон, а втората да попречи на клуба да се завърне незабавно в елита.

Вариантът Сити да бъде изпратен директно в Лига 2 се смята за малко вероятен заради тежките последствия за английския футбол. Неясно остава и как би се процедирало, ако наказанието бъде наложено по средата на сезона.

Daily Mail твърди, че Висшата лига настоява санкцията да бъде обявена преди окончателното произнасяне по жалбата. При подобно развитие тя може да влезе в сила, докато обжалването продължава. Очакванията са процедурата да не приключи преди януари.

Независима комисия призна Манчестър Сити за виновен по 114 от общо 115 обвинения, свързани с финансовите правила и оказаното съдействие при разследването. Клубът обжалва решението и продължава да оспорва констатациите.

Предстои да бъдат изяснени както размерът и видът на наказанието, така и моментът, от който то евентуално ще бъде приложено. До произнасянето по тези въпроси Манчестър Сити ще продължи участието си във Висшата лига.