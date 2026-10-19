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Руски дрон порази парк: Шестима загинали, сред които три деца

Руски дрон порази парк: Шестима загинали, сред които три деца
АП/БТА

Родители са играели с малчуганите

Руска атака с дрон днес отне живота на шестима души, включително три деца, в парк в село в североизточната Харковска област на Украйна, съобщи областният управител Олег Синегубов.

Синегубов написа в Telegram, че по-рано е било съобщено за 15 ранени при удара, разположен югозападно от град Харков.

Дронът е поразил парк, където семейства са си играели с деца, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Вихивски.

Вихивски сподели замъглена снимка, показваща тялото на дете в детска количка. Други снимки, публикувани в интернет, показват спасителни екипи, работещи около повредена сграда.

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