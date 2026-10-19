Зеленски предупреди Тръмп: Ако САЩ застанат на страната на Русия, това ще бъде историческа грешка

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че евентуално заставане на Съединените щати на страната на Русия би било "историческа грешка". В интервю за предаването "Meet the Press" по NBC News той разкритикува решението на Доналд Тръмп да облекчи част от санкциите срещу Москва.

"Искаме да му се доверим. Надявам се да промени решенията си, защото мисля, че това е грешка и това няма да помогне нито на нас, нито на Съединените щати", заяви Зеленски.

Коментарът му идва, след като в петък американският президент подписа указ за освобождаване на Русия от определени санкции и мита, предвидени в закон, приет от Конгреса на 18 септември.

Ограниченията включват финансови и търговски мерки срещу свързани с руското правителство лица и организации, както и мита върху руски стоки и продукти от държави, които купуват руски петрол и газ.

Зеленски изрази съжаление за решението, като припомни подкрепата на покойния сенатор Линдзи Греъм за Украйна и усилията за прекратяване на войната.

Указът на Тръмп предизвика критики както сред републиканците, така и сред демократите в САЩ.

Въпреки облекченията решението не отменя санкциите срещу Русия, които Вашингтон вече е наложил чрез предишни президентски укази.