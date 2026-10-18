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Зеленски: САЩ възобновиха предоставянето на разузнавателна информация

Зеленски: САЩ възобновиха предоставянето на разузнавателна информация
АП/БТА

От думите му стана ясно още, че разузнавателното сътрудничество е било възобновено след „кратка пауза“

Съединените щати подновиха предоставянето на критично важно разузнаване на Украйна, за да помогнат за защитата срещу руските ракетни удари. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран по Ройтерс. От думите му стана ясно още, че разузнавателното сътрудничество е било възобновено след „кратка пауза“.  

Украйна разчита на американското разузнаване, за да засича бързодвижещите се балистични ракети, които Русия изстрелва на вълни по нейните градове.

В интервю за предаването „Meet the Press“ по телевизия NBC Зеленски съобщи, че обменът на разузнавателни данни е бил прекъснат, но по-късно е бил „отблокиран“.

„Много сме благодарни за това“, каза той. „Сега това работи.“

По-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация, въпреки изявленията на украински служители, че някои руски удари са били нанесени без никакво предупреждение.

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