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Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна
АП/БТА

Американският президент отхвърли твърденията за намеса на Белия дом, след като ограниченията в системата Starshield затрудниха украинските военни операции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нито той, нито милиардерът Илон Мъск са отговорни за ограниченията на сателитния интернет, използван от украинската армия. Изявлението му идва след публикация на "Ройтерс", според която разпореждането за ограничаване на услугата Starshield е дошло от Белия дом.

Ограниченията засегнаха комуникацията между украинските военни части и управлението на безпилотни летателни апарати. Според украинските власти връзката с дроновете прекъсва, когато те развият скорост над 160 километра в час.

По информация на "Ройтерс", позоваваща се на двама американски служители и един западен представител, Пентагонът е получил указания от Белия дом за ограничаване на услугата. Източниците обаче не уточняват кой е взел решението.

Самият Тръмп отрече Съединените щати да са налагали ограничения върху достъпа на Украйна до Starshield. Той подчерта, че поддържа добри отношения с украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано Илон Мъск също коментира ситуацията, като посочи, че системите Starshield се контролират от американското правителство, а решенията за ограниченията при използването им се вземат от военните власти на САЩ.

Starshield е разработена от компанията SpaceX специално за правителствени и военни нужди. Тя използва сателитната инфраструктура на Starlink, но е предназначена за комуникации, свързани с националната сигурност.

Случаят предизвика опасения в Украйна за надеждността на военните комуникации и зависимостта на страната от американските сателитни технологии.

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