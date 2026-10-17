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Тръмп искал да кръсти океан на себе си, но "Гугъл" отказал

Тръмп искал да кръсти океан на себе си, но "Гугъл" отказал
Снимка: AP/БТА

Американският президент разказа за предложението си на митинг в Джорджия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил Атлантическият или Тихият океан да бъде преименуван на "Океан Тръмп", но технологичната компания "Гугъл" е отхвърлила идеята. За предполагаемия разговор той разказа пред свои привърженици на митинг в щата Джорджия, съобщи ДПА.

По думите на Тръмп той е изпратил на компанията карта с надпис "Океан Тръмп", но представителите ѝ не са се съгласили с предложението. Американският президент цитира отговора им: "Господине, вижте, добре, това не можем да го направим. Океаните са нещо различно. Океаните обхващат много, много държави. Не може да го направим".

Тръмп уточни, че този път се е шегувал, но добави, че идеята не е сред най-лошите, които са му хрумвали. От "Гугъл" засега няма официален коментар по разказа на американския президент.

През 2025 г. Тръмп издаде президентски указ за преименуването на Мексиканския залив на "Американския залив". През август тази година той заяви, че обмисля да промени и името на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езерото Америка". Платформата "Гугъл Мапс" отрази и двете промени за потребителите си в САЩ.

Тръмп неведнъж е загатвал, че би искал да даде ново име на океан. По информация на ДПА той е лансирал и идеята Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп" - предложение, което агенцията свързва с опит за провокация към Иран, с който САЩ водят война.

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