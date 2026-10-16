Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да се наложи да атакува планината Пикакс в Иран - укрепен обект, свързан с ядрената програма на Техеран. Целта, по думите му, е да се гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. В интервю за Newsmax в четвъртък вечерта Тръмп изключи и възможността да използва ядрено оръжие във войната срещу Иран, започнала през февруари с американско-израелски удари, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че САЩ искат да предотвратят придобиването на ядрено оръжие от Иран, като аргументира позицията си с опасения относно евентуалната му употреба от Техеран.

"Защото ако го имаха, щяха да го използват", заяви американският президент.

Той посочи, че част от иранската ядрена инфраструктура е разположена дълбоко под земята и спомена планината Пикакс като възможна следваща цел на американските военни.

"Тяхната ядрена енергия е заровена под милиони тонове планина. Сега гледаме към планината Пикакс. Може би ще се наложи да отидем там. Ще опитаме и нея. Ще я унищожим бързо", каза Тръмп пред Newsmax.

Планината Пикакс е укрепено съоръжение, разположено дълбоко под земята в близост до един от основните ядрени обекти на Иран, отбелязва Ройтерс.

В интервюто американският президент заяви, че не вижда необходимост от използването на ядрено оръжие във военната операция срещу Иран.

"Аз не бих използвал ядрено оръжие. Не е нужно."

Тръмп повтори и че не обмисля изпращането на американски сухопътни войски в Иран.

Президентът не уточни дали е разрешил използването на мощната конвенционална въздушна бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), известна като "майката на всички бомби", срещу иранска енергийна инфраструктура и ядрени обекти. Той подчерта, че MOAB не е ядрено оръжие.