За Тръмп подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии са: "позор"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече "позор" подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии, като отново отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

"Смятам, че това е позор", заяви президентът пред телевизия "Нюзмакс" в отговор на въпрос за обявеното по-рано през деня подновяване на ударите. Има много други възможни цели", отбеляза той.