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За Тръмп подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии са: "позор"

За Тръмп подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии са: "позор"
Снимка: АП, БТА

"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", каза американският президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече "позор" подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии, като отново отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

"Смятам, че това е позор", заяви президентът пред телевизия "Нюзмакс" в отговор на въпрос за обявеното по-рано през деня подновяване на ударите. Има много други възможни цели", отбеляза той.

"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", каза Тръмп. "Всичко, което прави" Зеленски, "е да повишава световните цени на петрола", каза той на фона на новото изостряне на напрежението между Вашингтон и Киев. Украйна изрази опасения за устойчивостта на американската подкрепа, а дори и от възможността САЩ да започнат да помагат на Русия.

Вчера Зеленски каза пред в. "Файненшъл таймс", че паузата в украинските удари по руски рафинерии е прекратена. Така той се противопостави на обявеното от Тръмп енергийно примирие - инициатива, за която Москва не е давала съгласието си.

"Когато нанасяте удари по рафинерии за дизел […], не правите услуга на света", подчерта Тръмп.

"За нас Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска да постигне споразумение, но всъщност не иска. Не го харесвам особено", отбеляза още американският президент пред "Нюзмакс".

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