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Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай
БТА

Китайският външен министър е на официално посещение в България

България подкрепя открития и конструктивен диалог между Европейския съюз (ЕС) и Китай, каза министърът на външните работи Велислава Петрова след срещата с китайския си колега Ван И.

Той е на официално посещение в България. 

Сред темите, които са обсъдили, са отношенията между ЕС и Китай.

Страната ни приветства първите конкретни резултати от консултациите по търговия и инвестиции, каза още Велислава Петрова. 

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