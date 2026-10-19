Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

България подкрепя открития и конструктивен диалог между Европейския съюз (ЕС) и Китай, каза министърът на външните работи Велислава Петрова след срещата с китайския си колега Ван И.

Той е на официално посещение в България.

Сред темите, които са обсъдили, са отношенията между ЕС и Китай.

Страната ни приветства първите конкретни резултати от консултациите по търговия и инвестиции, каза още Велислава Петрова.