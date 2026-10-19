Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Президентът Илияна Йотова постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин по време на среща с китайския външен министър Ван И на "Дондуков" 2.

Според държавния глава подобна въздушна връзка би улеснила бизнес контактите и би допринесла за развитието на културните отношения между България и Китай. Българската страна изрази надежда и за по-лесен достъп на родните селскостопански продукти до китайския пазар.

По време на разговорите Йотова открои дългогодишното партньорство между двете държави и припомни декларацията за стратегическо партньорство, подписана през 2019 година от тогавашния президент Румен Радев и китайския лидер Си Дзинпин.

От своя страна Ван И определи съставянето на редовно правителство в България като предпоставка за задълбочаване на икономическите отношения и реализиране на съвместни проекти.

Сред основните теми на срещата бяха и войните в Украйна и Близкия изток. Двете страни подчертаха необходимостта от дипломатически усилия за преодоляване на конфликтите.

"Живеем във времето с най-много конфликти след Втората световна война. Днешният свят се нуждае от повече доверие и отговорност. Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си", заяви Йотова.

Китайският външен министър отбеляза и позицията на българския президент пред Общото събрание на ООН през септември, в която акцент беше поставен върху мира и разрешаването на международните спорове чрез диалог.