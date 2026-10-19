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Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация
АП/БТА

Той допълни, че подобно поведение няма нищо общо с мирните демонстрации и представлява „въоръжен борба срещу свободното общество и нашия начин на живот“

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт обвини „леви екстремисти“ и мигранти за размириците при протестите във Франция, предава агенция ДПА.

Консервативният политик изрази остра позиция пред германския таблоид „Билд“ относно ескалацията на напрежението, като заяви, че „всеки, който не заявява ясно, че леви екстремисти и представители на мигрантските среди се обединяват по улиците, за да водят съвместна борба срещу демократичната система, не е разбрал ситуацията“.

Той допълни, че подобно поведение няма нищо общо с мирните демонстрации и представлява „въоръжен борба срещу свободното общество и нашия начин на живот“.

Вълната от недоволство във Франция, която първоначално започна като ученически протести срещу недостига на учители, съкращенията на разходи и тежкото състояние на училищата, бързо се разрасна в общонационално социално движение срещу високите разходи за живот.

Ситуацията обаче рязко ескалира през изминалия уикенд, когато мирните шествия прераснаха в опустошителни погроми, масови грабежи на над 2000 търговски обекта и умишлени палежи, включително частичното разрушаване на 143-годишното кметство в град Лимож. На този фон френските сили за сигурност бяха подложени на сериозни критики и обвинения в използване на прекомерна сила срещу демонстрантите, след като при сблъсъците пострадаха стотици хора, един протестиращ почина от сърдечен арест в Париж, а броят на ранените служители на реда надхвърли 990 души.

В отговор на безпрецедентното насилие френското правителство премина към извънредни мерки, като премиерът Себастиан Льокорню разпореди въвеждането на частичен и локален полицейски час в най-тежко засегнатите региони и градове с цел защита на имуществото и гражданите, припомня ТАРАЛЕЖ.  

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