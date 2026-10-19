"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

Френското движение "Жълтите жилетки" обяви нова вълна от протести на 24 октомври, събота, след масовите демонстрации от 17 октомври, които на редица места в страната прераснаха в насилие, предадоха световните агенции.

Организаторите определят предстоящите демонстрации като втори етап от протестната мобилизация срещу високите разходи за живот, социалното неравенство и планираните от правителството бюджетни икономии.

Движението "Жълтите жилетки" възникна през 2018 година, по време на първия президентски мандат на Еманюел Макрон. Първоначално протестите бяха насочени срещу поскъпването на горивата, но впоследствие прераснаха в мащабно обществено недоволство срещу икономическата и социалната политика на властите.

Името на движението идва от характерните жълти светлоотразителни жилетки, които участниците носят по време на демонстрациите.

В протестите на 17 октомври се включиха и гимназисти, природозащитници и граждани, недоволни от високите наеми, цените на недвижимите имоти, бедността и поскъпването на основни стоки и услуги.

Демонстрациите бяха съпътствани от сблъсъци с полицията, палежи и материални щети в различни френски градове.

С обявяването на новите протести за 24 октомври организаторите показват намерение да продължат натиска върху правителството на фона на задълбочаващото се обществено напрежение.