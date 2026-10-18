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Размирниците във Франция продължават, разполагат спецчасти в Париж

Размирниците във Франция продължават, разполагат спецчасти в Париж
АП/БТА

Телевизионни кадри потвърждават, че в района са възобновени мародерствата, като обект на нападения са предимно магазини за дрехи

За втори пореден ден във френската столица е разгърнато специалното полицейско звено за борба с градското насилие, съобщава Франс прес. Мобилизацията на спецчастите се налага заради нестихващото напрежение и вълната от нови грабежи в Париж.

От полицията уточниха, че служителите на реда са позиционирани на площада на Републиката. Там обстановката остава силно усложнена, като се стигна до сблъсъци между органите на реда и стотици граждани. Телевизионни кадри потвърждават, че в района са възобновени мародерствата, като обект на нападения са предимно магазини за дрехи.

Междувременно местните власти излязоха с официален доклад за ситуацията в Марсилия, Южна Франция, отразяващ данните от вчерашния пик на безредиците. Според префектурата на департамента Буш дю Рон по улиците на града са засечени над 300 000 мародери, сред които около 8000 преки участници в безредиците. При операцията по овладяване на хаоса са арестувани 99 души, а 118 служители на силите за сигурност са ранени.

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