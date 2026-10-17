„Жълтите жилетки“ се присъединяват към протестите на учениците и студентите във Франция

Френското движение „Жълти жилетки“ се присъединява към демонстрациите на ученици и студенти. Призивът е за масов протест.

Това поражда опасения от нова вълна насилие, каквото имаше във Франция преди няколко години.

В интернет са публикувани карти, посочващи местата за събиране и демонстрациите в цялата страна.

Премиерът обяви, че правителството признава основателните оплаквания на учащите, но се опасява, че демонстрациите са повлияни от политически партии и умишлено се превръщат в насилие.

Недоволството на учениците във Франция се разрасна през септември, след като възпитаници на училище в Кретей, в района на Париж, излязоха на протест заради недостиг на преподаватели и проблеми с условията на обучение.

Към движението постепенно се присъединиха ученици от други училища, а впоследствие и студенти. Сред основните им искания са повече учители, по-добре поддържани училищни сгради, намаляване на препълнените класове и промени в системата за кандидатстване във висшите учебни заведения.

На места демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията, а блокадите на училища и проявите на вандализъм засилиха напрежението между протестиращите и властите. Правителството се опитва да ограничи безредиците, като същевременно заявява готовност да обсъжда проблемите в образователната система.

Движението „Жълти жилетки“ придоби национална популярност през 2018 г., когато хиляди французи излязоха по улиците срещу поскъпването на горивата и увеличаването на разходите за живот.

Недоволството бързо се разшири и обхвана по-общи проблеми, сред които социалното неравенство, покупателната способност и усещането, че политическите власти не чуват обикновените граждани.

Протестите тогава продължиха месеци наред и бяха съпроводени от блокади на пътища, сблъсъци с полицията и сериозни материални щети. Движението се превърна в един от най-големите политически и социални проблеми за президента Еманюел Макрон през първия му мандат.

Присъединяването на „Жълтите жилетки“ към настоящите демонстрации създава възможност недоволството на младите хора да се обедини с по-широкото социално напрежение в страната.

Франция навлиза в период на засилено политическо противопоставяне, а наближаващите президентски избори през 2027 г. допълнително изострят борбата между политическите сили.

Основното предизвикателство пред властите ще бъде да намерят решение на проблемите, които изкараха учениците на улицата, и едновременно с това да предотвратят превръщането на демонстрациите в мащабни безредици.