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Льо Пен: Франция вече не може да финансира Украйна заради тежкото състояние на икономиката си

Льо Пен: Франция вече не може да финансира Украйна заради тежкото състояние на икономиката си
Снимка: AP/БТА

Кандидатката за президент на Франция разкритикува и плановете за приемане на дългосрочния бюджет на ЕС преди предстоящите национални избори в няколко държави

Франция вече няма финансовите възможности да продължава да подпомага Украйна заради тежкото състояние на втората по големина икономика в еврозоната. Това заяви в Брюксел кандидатката за президент на Франция от десницата Марин Льо Пен, цитирана от Ройтерс.

"Вече не можем да финансираме Украйна", каза Льо Пен пред журналисти.

Тя определи икономическото положение на страната като изключително рисково, като посочи високия бюджетен дефицит и слабия икономически растеж.

"Франция днес се намира в изключително опасно положение", добави тя.

По време на посещението си в Брюксел Льо Пен разкритикува и опитите за приемане на бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз до края на годината. Според нея процесът не отчита факта, че през следващите месеци в няколко европейски държави предстоят национални избори.

"Всичко това не е сериозно", заяви кандидатката за президентския пост.

Льо Пен определи очакваното приемане на дългосрочния бюджет като опит да се ограничат предварително възможностите на избирателите да влияят върху бъдещите политически решения.

Според нея става дума за "желание предварително да бъдат задушени бъдещите демократични избори".

"Налице е желание предварително да бъдат обезсмислени демократичните решения, които предстои да бъдат взети", каза в заключение Льо Пен.

Според последните социологически проучвания, посочени в предоставения текст, Льо Пен е фаворит за победа на президентските избори във Франция догодина.

 

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