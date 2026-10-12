Поляризацията във Франция: Льо Пен и Меланшон отиват на балотаж

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен и нейният крайноляв съперник Жан-Люк Меланшон увеличават преднината си пред останалите кандидати и биха се изправили един срещу друг на балотаж във всички тествани сценарии. Това показва проучване, публикувано в понеделник, което подчертава нарастващата поляризация в страната в края на ерата на президента Еманюел Макрон, пише Ройтерс.

Според изследването на социологическата агенция Toluna Harris Interactive, проведено между 5 и 8 октомври, Льо Пен би оглавила първия тур на изборите с подкрепа между 35% и 37% в зависимост от разиграните варианти. Подобно допитване от миналия месец показваше резултат за нея между 33% и 36%.

В същото време Меланшон, кандидат на крайнолятвата партия „Непокорна Франция“, успява да достигне до втори тур и в петте тествани конфигурации. Това бележи сериозен напредък в сравнение с вота от миналия месец, когато в два от петте сценария той оставаше на трето място. Проучването все пак сочи, че на балотажа Льо Пен би победила Меланшон с лекота.

С приближаването на края на втория и последен петгодишен мандат на Еманюел Макрон, френският президент оставя след себе си опразнен политически център и слаба икономика. Тази ситуация отваря сериозна възможност за радикалните партии. Досега и Меланшон, и Льо Пен са се кандидатирали за президентския пост по три пъти – през 2012, 2017 и 2022 г. Меланшон никога досега не е стигал до балотаж, докато Льо Пен достигна до втория тур през 2017 и 2022 г., но и в двата случая загуби от Макрон.