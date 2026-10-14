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Льо Пен и Меланшон набират подкрепа преди президентските избори във Франция

Льо Пен и Меланшон набират подкрепа преди президентските избори във Франция
Снимка: AP/БТА

Лидерката на десницата може да спечели първия тур с до 38%, докато представителят на крайната левица се очаква да заеме второто място, показва проучване на Odoxa

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен и нейният съперник от крайнолявото движение Жан-Люк Меланшон набират скорост преди президентските избори догодина, показа анкета в сряда, като политическата поляризация се задълбочава с наближаването на края на ерата на Еманюел Макрон, предаде Ройтерс.

Льо Пен ще спечели първия тур с 37% или 38% в зависимост от сценариите, тествани от социологическата агенция Odoxa в проучване, проведено сред 12 000 души между 24 септември и 7 октомври.

Меланшон ще бъде втори с 18% или 18,5% и в двата сценария.

И двамата бяха тествани срещу един центристки кандидат, състоящ се от Едуар Филип или Габриел Атал, и двамата бивши министър-председатели на Еманюел Макрон. Очаква се Филип да получи 17% от гласовете, докато Атал би получил само 11%.

Очаква се Льо Пен лесно да победи Меланшон на балотажа и също да спечели, макар и с по-малка разлика, ако се изправи срещу Филип.

Нарастващата непопулярност на Макрон с наближаването на края на двата му мандата като президент издълба центристката политическа почва във Франция, отбелязва Ройтерс.

Меланшон вече се е кандидатирал три пъти за президент през 2012, 2017 и 2022 г., но никога не е успявал да стигне до втория тур. Льо Пен също се е кандидатирала три пъти. Тя стигна до балотажа през 2017 и 2022 г., но загуби от Макрон.

Първият тур на президентските избори е насрочен за 18 април, а решителният втори тур е на 2 май.

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