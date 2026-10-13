480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

Френските синдикати съобщиха, че около 480 000 души са се включили днес в демонстрациите, организирани в цялата страна в подкрепа на масовите ученически протести, предава Франс прес.

Френските власти все още не са предоставили собствена официална оценка за днешната активност на недоволните граждани. Според данни на Министерството на вътрешните работи обаче, на предишните митинги в подкрепа на протестното движение, състояли се миналия четвъртък, са се събрали 71 500 души.

По-рано днес организацията „Студентски съюз“ съобщи, че повечето университети във Франция са били напълно блокирани или затворени като част от поредния национален ден на протести на гимназистите и студентите.

Към стачкуващите младежи се присъедини днес и шведската екологична активистка Грета Тунберг, която подкрепи исканията им пред гимназия в парижкото предградие Сен Дени.

Недоволството, което навлиза в своята трета седмица, е породено от хроничния недостиг на учители, препълнените класни стаи и лошото състояние на училищните сгради.

Френското правителство се намира в патова ситуация, притиснато между исканията за спешни публични инвестиции в образованието и ангажимента за намаляване на нарастващия бюджетен дефицит и държавен дълг на Франция.