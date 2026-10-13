Грета Тунберг се присъедини към ученическите протести във Франция

Шведската екологична активистка Грета Тунберг се присъедини към демонстриращите гимназисти във Франция, предава The Guardian, докато страната се подготвя за поредния ден на общонационални протести срещу хроничния недостиг на учители, препълнените класни стаи и рушащите се сгради.

„Младите хора не са включени в разговора“, заяви пред репортери пред гимназията „Пол Елюар“ в парижкото предградие Сен Дени 23-годишната Тунберг, която стана известна като тийнейджърка чрез училищните си стачки с искане за действия срещу климатичната криза.

Докато адвокати в тоги образуваха човешка верига, за да защитят учениците след множество обвинения в полицейско насилие, тя добави, че „бъдещето ни бива откраднато от нас и, както видяхме тук, в училищата не се инвестира толкова, колкото е необходимо.“

Протестите, които вече навлизат в своята трета седмица и са подкрепени от синдикалисти, някои учители и радикални леви опозиционни политици, разтърсиха правителството. То е притиснато между исканията за спешни публични инвестиции и натиска за намаляване на нарастващия дефицит и дълг на Франция.

„Те не ни слушат, затова ние отиваме при тях“, публикува в социалните мрежи съюзът на университетските студенти UE. Много от неговите членове също демонстрират в знак на солидарност, като се оценява, че 90% от университетите във Франция са с нарушена дейност във вторник. Гимназии в Париж, Марсилия и на други места отново бяха блокирани. В предишните дни маршовете в страната събраха над 260 000 протестиращи миналия вторник и още 75 000 в четвъртък, според данни на министерството на вътрешните работи.

Френските власти се надяваха, че протестите, някои от които доведоха до сблъсъци с френската полиция за борба с безредиците, ще отслабнат и в крайна сметка ще стихнат по време на двуседмичната ваканция в средата на срока, която започва този уикенд.

Министърът на образованието Едуар Жефре, който съобщи, че 3000 учители-заместници биват разпределяни в училищата с най-тежък недостиг на персонал, заяви във вторник, че очаква около 200 от общо 3700 гимназии в страната да бъдат напълно затворени.

Френските медии обаче съобщават, че в много повече училища часовете са отменени или нарушени, а някои лицеи са преминали изцяло или частично към онлайн обучение.