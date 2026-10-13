Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Френската армия е ескортирала във вторник до остров Реюнион танкер, за който се подозира, че е част от руския „сенчест флот“, заобикалящ западните санкции, предава Ройтерс. Москва определи случая като пореден акт на „пиратство“.

Санкциите срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна, целящи да свият петролните ѝ приходи, породиха флот от често остарели и нерегулирани плавателни съдове, които помагат на Москва да поддържа износа на суров петрол. Танкерът „DF Peak“, преименуван от предишното си име „Калининград“ и плаващ под флага на Бенин, е най-малко петият свързан с Русия танкер, задържан от Франция от 2024 г. насам.

„Имахме съмнения относно флага, под който плава този съд, затова извършихме проверка“, заяви на пресконференция говорителят на френската армия полковник Ксавие Ривал. „Тези съмнения остават и затова плавателният съд в момента се насочва към остров Реюнион по решение на прокуратурата, за да можем да разгледаме въпроса в детайли.“

В понеделник САЩ временно облекчиха санкциите върху продажбите на руски дизел, тъй като войната в Близкия изток нарушава доставките на петрол и повишава цените. В същото време Европа предприема по-строги действия срещу танкери, използващи фалшиви флагове за транспортиране на руски петрол, включително чрез абордаж на кораби в открито море.

Посолството на Русия във Франция бе цитирано във вторник от държавната информационна агенция РИА Новости да заявява, че задържането на „DF Peak“ е „пиратство“ и грубо нарушение на международното право. От дипломатическата мисия допълват, че се опитват да установят дали сред екипажа има руски граждани, като подчертават, че Франция не е уведомила официално Русия за задържането.

В публикация в социалната мрежа X френският президент Еманюел Макрон показа кадри как френски военни прехващат и извършват абордаж на танкера от хеликоптери на около 450 морски мили южно от Реюнион (френска територия в Индийския океан).

„Франция е решена да се бори със сенчестия флот, където и да се намира той по света“, заяви той, допълвайки, че корабът е заподозрян в плаване под фалшив флаг и участие в незаконен транспорт на горива.

Русия използва подобни танкери, които обикновено нямат стандартни застраховки или сертификати за безопасност, за да заобикаля международните санкции, плавайки под флаговете на различни нации, с цел да прикрие истинската им собственост, товар и маршрути.