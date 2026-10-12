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14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище
АР/БТА

Към момента няма яснота какви са мотивите за нападението

Френските власти задържаха 14-годишно момче по подозрение, че е стреляло в училище и е ранило директора и още един служител, съобщи Асошиейтед прес.

Подобни случаи са необичайни за Франция.

От полицията в южния департамент Буш дю Рон заявиха, че към момента няма яснота какви са мотивите за нападението.

При ареста непълнолетният е бил въоръжен с огнестрелно оръжие. По данни на полицията двамата пострадали служители са получили наранявания от сачми, изстреляни с гладкоцевна пушка 12-и калибър.

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