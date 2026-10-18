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Франция се събуди след нощ на безредици: един загинал, стотици ранени полицаи и близо 1800 арестувани

Франция се събуди след нощ на безредици: един загинал, стотици ранени полицаи и близо 1800 арестувани
Снимка: AP/БТА

Протестите срещу високите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи, а щетите по търговски обекти се оценяват на стотици милиони евро

Франция започна да разчиства последствията от едни от най-мащабните безредици през последните години. Демонстрациите срещу високите цени и състоянието на обществените услуги доведоха до смъртта на един протестиращ, раняването на над 500 полицаи и задържането на близо 1800 души, предаде Ройтерс.

Протестите, организирани в десетки градове в страната, прераснаха в насилие. Бяха подпалени обществени сгради, разграбени магазини и изрисувани с графити фасади, а групи демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията.

Един от участниците в демонстрациите почина от сърдечен арест в Париж, където полицията извърши рекордните 855 ареста. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез съобщи, че в цялата страна са задържани около 1800 души, а повече от 500 полицаи са ранени.

Над половин милион души са се включили в шествията. Те обединиха продължилото месец ученическо движение с по-широкото обществено недоволство от растящите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги.

Докато голяма част от участниците протестираха мирно, други групи нападнаха обществени сгради, разграбиха луксозни бутици и супермаркети и атакуваха полицейски автомобили и служители.

"Няма място за насилие в нашата република", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс, докато безредиците се разрастваха късно снощи.

"Онези, които са разграбвали, атакували префектурите, както и магазини, и дори са ограбили нашите кметства, ще бъдат преследвани и наказани", добави Макрон.

Мащабни дейности по почистване започнаха в Лил, Марсилия, Страсбург и Бордо. В последния град група маскирани протестиращи нахлу в резиденцията на местния префект. В Париж разбитите витрини, изгорелите велосипеди и лозунгите със спрей останаха като следи от ден, започнал с предимно мирни шествия и завършил с насилие.

В Лимож работници започнаха да оценяват щетите по 143-годишната сграда на кметството, частично разрушена при палеж.

Безредиците засилиха натиска върху Макрон и правителството му на фона на президентските избори, насрочени за следващата година. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че властите няма да се оставят да бъдат "сплашени" от насилието, и обвини за безредиците "ултралевите" и престъпници.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр обеща подкрепа за собствениците на пострадали търговски обекти.

"Тези, които нанасят щети на имоти, ще си платят, ще поправят щетите и ще бъдат държани отговорни за намерението си да посеят хаос", посочи Лескюр в изявление.

Кметът на Бордо Тома Казньов съобщи, че в града са били ограбени до 100 магазина. Кметът на Марсилия Беноа Паян обяви спешна финансова помощ за предприятията, засегнати от насилието.

По данни на Асоциацията на френските търговци и дистрибутори са нанесени щети на общо 1500 търговски обекта, съобщи Франс прес. Загубите се оценяват на стотици милиони евро.

Еманюел Макрон ще направи обръщение към нацията днес в 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време), съобщи Елисейският дворец, цитиран от Ройтерс.

Протестите във Франция започнаха миналия месец заради условията в училищата и недостига на учители в работническите предградия. Впоследствие движението се разшири и обхвана недоволството от неравенството, съкращенията на публичните разходи и поскъпването на живота.

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