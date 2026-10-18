Ванс обвини имиграцията за безредиците във Франция и предупреди САЩ за подобен сценарий

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини имиграцията за безредиците във Франция, предаде ДПА. В публикация в социалната мрежа Екс той сподели видеозапис, на който се вижда как гори кметството в град Лимож, и обвърза случващото се с политиките за многообразие и интеграция.

"Западните либерали внесоха третия свят във Франция и други страни в името на многообразието и състраданието. Те пренебрегнаха фундаменталните въпроси за асимилацията и съвместимостта", написа Ванс.

Той добави, че според него политическите лидери са били предупредени за подобно развитие, но не са се вслушали в предупрежденията.

"Те бяха предупредени, че ще се стигне дотук, но те не се вслушаха. Моля се Франция, красива страна с невероятен народ, да спре това безумие, преди да изгорят още от нейните забележителности."

Ванс отправи и предупреждение към американските избиратели, като представи събитията във Франция като възможен сценарий за САЩ. "Надявам се и американците да обърнат внимание на случващото се. Това е бъдещето, което демократите в Конгреса искат за вашата страна", посочи той.

Изявленията на вицепрезидента идват след ден на национални протести във Франция срещу високите разходи за живот. Над половин милион души са участвали в демонстрациите, които завършиха със стотици арести. В редица градове са извършени погроми и палежи, а маскирани участници в безредиците са нападнали кметства, полицейски управления и други държавни учреждения, като са нанесени и материални щети.

На 3 ноември в САЩ ще се проведат междинни избори, на които ще бъде обновен целият състав на Камарата на представителите и около една трета от местата в Сената.