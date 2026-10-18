Ванс обвини имиграцията за безредиците във Франция и предупреди САЩ за подобен сценарий
Американският вицепрезидент свърза палежите и погромите с политиката на многообразие, след като над половин милион души протестираха във Франция срещу високите разходи за живот
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини имиграцията за безредиците във Франция, предаде ДПА. В публикация в социалната мрежа Екс той сподели видеозапис, на който се вижда как гори кметството в град Лимож, и обвърза случващото се с политиките за многообразие и интеграция.
"Западните либерали внесоха третия свят във Франция и други страни в името на многообразието и състраданието. Те пренебрегнаха фундаменталните въпроси за асимилацията и съвместимостта", написа Ванс.
Той добави, че според него политическите лидери са били предупредени за подобно развитие, но не са се вслушали в предупрежденията.
"Те бяха предупредени, че ще се стигне дотук, но те не се вслушаха. Моля се Франция, красива страна с невероятен народ, да спре това безумие, преди да изгорят още от нейните забележителности."
Ванс отправи и предупреждение към американските избиратели, като представи събитията във Франция като възможен сценарий за САЩ. "Надявам се и американците да обърнат внимание на случващото се. Това е бъдещето, което демократите в Конгреса искат за вашата страна", посочи той.
Изявленията на вицепрезидента идват след ден на национални протести във Франция срещу високите разходи за живот. Над половин милион души са участвали в демонстрациите, които завършиха със стотици арести. В редица градове са извършени погроми и палежи, а маскирани участници в безредиците са нападнали кметства, полицейски управления и други държавни учреждения, като са нанесени и материални щети.
На 3 ноември в САЩ ще се проведат междинни избори, на които ще бъде обновен целият състав на Камарата на представителите и около една трета от местата в Сената.