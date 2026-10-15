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Париж: Русия не е готова да направи стъпки за мир

Париж: Русия не е готова да направи стъпки за мир
АП/БТА

Тези обвинения съвпадат по време с ескалиращото напрежение по море между Париж и Москва, след като френските военноморски сили прехванаха и задържаха в Индийския океан петролния танкер „DF Peak“ (известен в миналото като „Калининград“), за който има обосновани съмнения, че е част от руския „сенчест флот“

Последните руски удари по Украйна „показват съвсем ясно, че Москва не е готова да предприеме стъпки към мир“.  Това заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо, цитиран от Ройтерс.

Пред журналисти той допълни, че „Русия очевидно не е готова да направи стъпки към мира, което се потвърждава от ударите през последните дни, отнели живота на над 150 цивилни от началото на миналата седмица насам“.

Тези обвинения съвпадат по време с ескалиращото напрежение по море между Париж и Москва, след като френските военноморски сили прехванаха и задържаха в Индийския океан петролния танкер „DF Peak“ (известен в миналото като „Калининград“), за който има обосновани съмнения, че е част от руския „сенчест флот“ за заобикаляне на международните санкции, припомня Таралеж. 

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че плавателният съд, който е плавал под фалшив флаг на Бенин и е част от санкционните списъци на Европейския съюз, е отклонен под конвой към остров Реюнион за разследване, което провокира Кремъл да обвини Франция в акт на „пиратство“ и нарушение на международното право.

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