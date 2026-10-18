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Европа на протест срещу скъпия живот: 1200 арестувани и 150 ранени полицаи във Франция

Европа на протест срещу скъпия живот: 1200 арестувани и 150 ранени полицаи във Франция
АП/БТА

Демонстрации срещу високите цени и жилищната криза се проведоха във Франция, Италия, Португалия и Белгия, като на места се стигна до сблъсъци с полицията

Масови протести срещу нарастващите разходи за живот обхванаха няколко европейски държави в събота, 17 октомври. Най-сериозно беше напрежението във Франция, където демонстрациите прераснаха в безредици, придружени от палежи, разрушения и сблъсъци с полицията. Протестни акции се проведоха и в Италия, Португалия и Белгия.

Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците във Франция, съобщи премиерът Себастиен Льокорню, цитиран от международните информационни агенции.

В няколко френски града са били подпалени автомобили и сгради, нанесени са щети на общински администрации и са разграбени магазини.

При посещение на полицейски части в Париж премиерът определи случилото се като „насилие с изключителна интензивност“ и заяви, че последствията са можели да бъдат още по-тежки.

Според Льокорню полицията се е сблъскала с организирани крайно леви групи, които целенасочено са атакували имущество, граждани и държавни институции.

Френското правителство отчита около 550 хиляди участници в демонстрациите, докато организаторите посочват приблизително 800 хиляди души.

Протестите са организирани от синдикати, представители на движението на „жълтите жилетки“, ученици, студенти, земеделци и други организации. Основните искания са свързани с високите цени и проблемите в образованието.

Един от най-тежките инциденти е регистриран в град Лимож, където пожар е нанесъл сериозни поражения на над 140-годишната сграда на кметството. Местните власти определят случилото се като умишлен вандалски акт.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя отговорните за разрушенията и грабежите да бъдат изправени пред правосъдието.

Вътрешният министър Лоран Нуньес предупреди, че се очакват допълнителни арести, тъй като властите разполагат с видеозаписи на участници в безредиците.

Напрежение имаше и в Италия, където полицията използва сълзотворен газ и водомети при сблъсъци в Милано и Болоня.

В Милано протестиращи се сблъскаха с органите на реда на площада пред катедралата „Дуомо“. Според италиански медии срещу полицаите са били хвърляни камъни, след което е използван сълзотворен газ.

Магазини в централната част на града затвориха временно, туристи напуснаха района, а метростанция „Дуомо“ беше затворена по време на безредиците.

В Болоня полицията използва водомет за разпръскване на протестиращи, като са арестувани седем души.

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди насилието, подчертавайки, че правото на демонстрации не оправдава превръщането на градовете в места за сблъсъци.

В Португалия десетки хиляди хора излязоха по улиците на Лисабон заради високите цени, ниските възнаграждения и задълбочаващата се жилищна криза.

Протестът беше организиран от най-голямата синдикална конфедерация в страната – CGTP.

Демонстрантите настояват за мерки срещу поскъпването на жилищата и основните разходи за домакинствата.

През септември инфлацията в Португалия е достигнала 3,6%, като според цитираните данни горивата са поскъпнали с 15% на годишна база. От 2017 г. цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти, а наемите по нови договори почти са се удвоили.

Участници в демонстрацията разказаха, че заплатите и стипендиите им не са достатъчни, за да покриват растящите разходи за наем, транспорт и храна.

Протести имаше и в Белгия, където няколкостотин души, предимно млади хора, се събраха в Брюксел.

Сред основните причини за недоволството са поскъпването на образованието и опасенията, че планирани реформи могат да затруднят достъпа до висше образование.

В централната част на Брюксел се стигна до сблъсъци, след като протестиращи преобърнаха автомобил. Полицията използва сълзотворен газ и водно оръдие, за да разпръсне участниците.

Белгийският вътрешен министър Бернар Кентен заяви, че случващото се надхвърля рамките на обикновен протест и властите ще предприемат мерки за възстановяване на реда.

Демонстрация се проведе и в град Лиеж, където студенти вече са изразявали недоволство от растящите разходи за образование.

Протестите в четирите държави поставиха във фокуса на общественото внимание поскъпването на основните стоки и услуги, достъпността на жилищата и натиска върху доходите на европейските домакинства.

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