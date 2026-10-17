Протестиращи нахлуха в кметствата на Лил и Марсилия, стигна се до вандалски прояви

Протестиращи нахлуха в сградата на кметството в северния френски град Лил и извършиха вандалски действия в няколко помещения, преди да напуснат сградата, предаде Франс прес.

Полицията за борба с безредиците потвърди, че демонстрантите са се изтеглили само няколко минути след проникването си в кметството.

Инцидентът се разигра на фона на националните протести във Франция срещу нарастващите разходи за живот. Недоволството обхвана редица големи градове, като в Париж, Лион и Страсбург демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията.

Часове преди събитията в Лил протестиращи успяха да проникнат и в кметството на южния град Марсилия. Там се наложи намесата на полицията, която изведе демонстрантите със сила.

Протестните действия продължават на фона на общественото недоволство от поскъпването на живота във Франция.