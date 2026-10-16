Многохиляден протест във Виена заради климатичните промени

Многохиляден протест се проведе във Виена заради климатичните промени.

Под мотото „Без защита на климата всичко губи смисъл!“ австрийското подразделение на движението „Петъци за бъдеще“ организира демонстрацията.

Протестни акции бяха организирани и в столиците на шест австрийски провинции, предава БТА.

Говорителката на ПЗБ Лайла Крихбаум съобщи, че според оценки на организаторите в демонстрацията във Виена са участвали около 10 000 души.

Шествието завърши с митинг и музикални изпълнения на площад „Мария Терезия“ в центъра на Виена.

Преди протеста движението ПЗБ заяви, че демонстрацията е насочена към необходимостта от мерки за защита на климата.

Сред основните искания на протестиращите са постигането на климатична неутралност до 2040 година да бъде задължително заложено в австрийския Закон за климата, както и изготвянето на конкретен климатичен план. Движението настоява също за спиране на всички големи проекти, свързани с изкопаеми горива. Същото искане беше отправено и от говорителката на Световния фонд за дивата природа по въпросите на климата Виктория Ауер.