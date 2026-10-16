Новини
Търси
Подкаст
Свят

Многохиляден протест във Виена заради климатичните промени

Многохиляден протест във Виена заради климатичните промени
БТА

Протестни акции бяха организирани и в столиците на шест австрийски провинции

Многохиляден протест се проведе във Виена заради климатичните промени.

Под мотото „Без защита на климата всичко губи смисъл!“ австрийското подразделение на движението „Петъци за бъдеще“ организира демонстрацията.

Протестни акции бяха организирани и в столиците на шест австрийски провинции, предава БТА.

Говорителката на ПЗБ Лайла Крихбаум съобщи, че според оценки на организаторите в демонстрацията във Виена са участвали около 10 000 души. 

Шествието завърши с митинг и музикални изпълнения на площад „Мария Терезия“ в центъра на Виена. 

Преди протеста движението ПЗБ заяви, че демонстрацията е насочена към необходимостта от мерки за защита на климата. 

Сред основните искания на протестиращите са постигането на климатична неутралност до 2040 година да бъде задължително заложено в австрийския Закон за климата, както и изготвянето на конкретен климатичен план. Движението настоява също за спиране на всички големи проекти, свързани с изкопаеми горива. Същото искане беше отправено и от говорителката на Световния фонд за дивата природа по въпросите на климата Виктория Ауер.

Още по темата

Еди Рама обвини чужди сили и опозицията за протестите в Албания

Еди Рама обвини чужди сили и опозицията за протестите в Албания

Сблъсъци в Албания: полицията разпръсна протестиращи студенти със сълзотворен газ и водни оръдия

Сблъсъци в Албания: полицията разпръсна протестиращи студенти със сълзотворен газ и водни оръдия

Безредици в Брюксел: Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращи

Безредици в Брюксел: Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Трети случай на ебола в Кения

Трети случай на ебола в Кения

Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

ЕС предупреди Русия: Нарушенията на въздушното ни пространство няма да останат без отговор

ЕС предупреди Русия: Нарушенията на въздушното ни пространство няма да останат без отговор

В Германия одобриха увеличение на данъците върху тютюневите изделия с 50 % до 2030 г.

В Германия одобриха увеличение на данъците върху тютюневите изделия с 50 % до 2030 г.

Президентът на Иран: Техеран не се стреми към ядрени оръжия и е готов за диалог

Президентът на Иран: Техеран не се стреми към ядрени оръжия и е готов за диалог

Водещи

Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана

Хиляди млади албанци протестираха и днес в Тирана

  • Преди 2 минути
Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

Йордан Божилов: Не виждам как Русия ще се съгласи на мораториум в Черно море

  • Преди 3 минути
Трети случай на ебола в Кения

Трети случай на ебола в Кения

  • Преди 19 минути
Започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към Бургас

Започна буксирането на атакувания с дронове кораб "Челси 3" към Бургас

  • Преди 22 минути
Най-важното от България на 16.10.2026 г.

Най-важното от България на 16.10.2026 г.

  • Преди 30 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който зрелостта пренаписва обещанието

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който зрелостта пренаписва обещанието

  • Преди 32 минути
"Мяра": 96% от българите искат нулева толерантност към пияните и дрогираните шофьори

"Мяра": 96% от българите искат нулева толерантност към пияните и дрогираните шофьори

  • Преди 34 минути
Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

  • Преди 43 минути
Мечка подгони автомобил край Сандански, общината предупреди жителите

Мечка подгони автомобил край Сандански, общината предупреди жителите

Многохиляден протест във Виена заради климатичните промени

Многохиляден протест във Виена заради климатичните промени

  • Преди 51 минути
ЕС предупреди Русия: Нарушенията на въздушното ни пространство няма да останат без отговор

ЕС предупреди Русия: Нарушенията на въздушното ни пространство няма да останат без отговор

  • Преди 59 минути
Най-важното от спорта на 16.10.2026 година

Най-важното от спорта на 16.10.2026 година

  • Преди 1 час
Пожар избухна в незаконно сметище в София, пожарните трудно достигат до мястото

Пожар избухна в незаконно сметище в София, пожарните трудно достигат до мястото

  • Преди 1 час
"Джеймс Уеб" засече мистериозен сигнал от Космоса, който учените не могат да обяснят

"Джеймс Уеб" засече мистериозен сигнал от Космоса, който учените не могат да обяснят

  • Преди 1 час
В Германия одобриха увеличение на данъците върху тютюневите изделия с 50 % до 2030 г.

В Германия одобриха увеличение на данъците върху тютюневите изделия с 50 % до 2030 г.

  • Преди 2 часа