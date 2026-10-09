Безредици в Брюксел: Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращи

Няколко десетки хиляди работници и студенти излязоха на протест в Брюксел в петък срещу политиката на икономии на белгийското федерално правителство. Синдикатите определиха демонстрацията като първо предупреждение към управляващите и заплашиха с обща стачка в края на ноември, ако исканията им не бъдат чути.

Според полицията в шествието са участвали около 30 000 души, докато социалистическият синдикат FGTB оценява броя на демонстрантите на 50 000. Маршът започна малко след 11:00 ч. от Централната гара в Брюксел и продължи към гара „Миди“. Още преди началото му в района се бяха събрали големи групи протестиращи.

Към демонстрацията се присъедини и християнският синдикат CSC. Преди шествието негови представители посетиха централите на петте партии от управляващата коалиция „Аризона“, за да представят позициите си и да разговарят с представители на политическите сили.

Протестът се провежда на фона на напрегнати бюджетни преговори. Правителството на премиера Барт де Вевер търси начин да осигури допълнителни 10 милиарда евро за федералния бюджет. Необходимите мерки трябва да бъдат договорени от лидерите на коалицията в рамките на преговори при закрити врати.

Междувременно Европейската комисия очаква Белгия да представи бюджетния си план до 15 октомври. Следващата седмица Де Вевер трябва да направи и годишното си обръщение пред федералния парламент.

Синдикатът FGTB настоява да бъде запазено автоматичното индексиране на заплатите спрямо инфлацията, да не се увеличава ДДС и да не се въвежда годишно изчисляване на работното време. Двата основни синдиката предлагат алтернативен бюджет на стойност около 21 милиарда евро, който да се финансира чрез по-високи вноски от капиталови печалби и от най-богатите, както и чрез съкращаване на неефективните публични разходи.

„Парите не трябва да се търсят в джобовете на работниците или социалните бенефициенти, а в тези на най-богатите“, заяви пред агенция ЕФЕ Мириам Делме, председател на SETCa – синдикална организация, част от FGTB.

Тя определи бюджетните корекции като резултат от „европейски диктат“ и предупреди, че синдикатите са готови да засилят натиска върху правителството.

„Вече е планирана стачка за края на ноември: или вие се предавате, или ние ще засилим действията си“, заяви Делме.

Недоволство изразиха и представители на образователния сектор. Учителката Силвия Зангета посочи, че преподавателите протестират от месеци заради планирани промени, сред които два допълнителни часа работа без заплащане, по-малко финансиране за безплатно хранене и намаляване на пенсиите.

Освен основното шествие, стотици млади хора влязоха в сблъсъци с полицията в района на Централната гара. Силите на реда използваха водни оръдия и сълзотворен газ, за да овладеят напрежението. Няколко велосипеда под наем бяха подпалени на близкия площад.

От брюкселската полиция съобщиха, че безредиците са започнали около 10:30 ч. и че служителите са се намесили целенасочено срещу участниците в тях.

Синдикатите предупреждават, че ако правителството не промени курса си, протестите могат да прераснат в общонационална стачка в края на ноември.