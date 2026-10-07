ЕС след изборите в Босна и Херцеговина: Брюксел настоява за бързи реформи и институции

Европейският съюз призова новоизбраните представители в Босна и Херцеговина да поемат отговорност за бързото сформиране на институциите след проведените в неделя общи избори. Брюксел настоява правителства да бъдат съставени както на държавно ниво, така и в съставните части на страната и кантоните.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос оцениха изборния ден като преминал в нормална обстановка. В съвместното им изявление се посочва, че наблюдателната мисия на ОССЕ/Службата за демократични институции и човешки права (ODIHR) е установила реално политическо съревнование и възможност за участниците да достигнат до избирателите.

"Изборният ден премина нормално, въпреки че бяха наблюдавани някои трудности с информационните и комуникационни технологии, сложните процедури при гласуването и процесите на преброяване и проблеми с тайната на гласуването", се посочва в изявлението.

ЕС приветства и първото използване в цялата страна на информационни и комуникационни технологии, въведени с цел да се отговори на дългогодишните опасения около честността на изборния процес.

Калас и Кос призоваха избраните представители да започнат без отлагане работа по сформирането на институциите веднага след официалното потвърждаване на изборните резултати.

"ЕС очаква всички политически лидери да се ангажират в този процес конструктивно, добросъвестно и при съблюдаване на общите интереси на всички граждани. ЕС призовава всички лидери да насърчат доверието между хората и общностите и да изградят консенсус, за да подпомогнат напредъка на Босна и Херцеговина по пътя ѝ към ЕС", се посочва в изявлението.

Брюксел призовава Босна и Херцеговина да предприеме необходимите стъпки, за да може да започне реално процесът по присъединяване към ЕС.

Европейският съвет взе решение на 21 март 2024 г. да започне преговори за членство с Босна и Херцеговина. Преди това обаче Съюзът трябва да приеме преговорна рамка, която да позволи официалното начало на преговорите.

За тази цел страната трябва да продължи с реформите в областта на върховенството на закона, съдебната система и изборното законодателство.

"Това би проправило пътя за одобряване на преговорната рамка от страна на Съвета и за провеждане на отдавна чаканата първа междуправителствена конференция за присъединяването", заявиха Калас и Кос.

Представителите на ЕС призоваха Босна и Херцеговина да използва пълноценно Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани.

"За да избегне допълнителна загуба на средства, страната спешно трябва да завърши законовата и институционална рамка и да продължи с прилагането на реформите, с които се е ангажирала", се посочва още в изявлението.

На изборите в неделя гражданите на Босна и Херцеговина гласуваха за тримата членове на колективното президентство на страната, които представляват трите конституционно признати държавотворни народа - сърби, хървати и бошняци.

Избирателите гласуваха и за общо 518 депутати в държавния парламент и парламентите на двете съставни части на страната - Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, както и за представители в кантоналните парламенти.

Сложната институционална структура на Босна и Херцеговина е пряко свързана с Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война от 1992-1995 г.

Според споразумението страната е разделена на две основни съставни части - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, в която живеят предимно бошняци и босненски хървати.

Двете части разполагат със собствени правителства, парламенти и полицейски структури, но са свързани чрез общи институции на държавно ниво. Сред тях са съдебната система, армията, службите за сигурност и данъчната администрация.