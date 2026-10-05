Босна е сред най-големите любители на кафето в света – България също е в топ 10

За милиони хора кафето е неизменна част от началото на деня, но на Балканите то често има и друго значение – превърнало се е в част от културата на общуване, гостоприемството и ежедневните ритуали.

Данните за световната консумация показват колко силно е присъствието на кафето в региона. Босна и Херцеговина заема второ място в света по количество кафе, достъпно за консумация на човек, според данни за 2023 г. Страната отчита 14,26 килограма годишно на глава от населението.

Пред нея е само Ирландия с 15,79 килограма. Следват Ливан с 12,91 кг, Нова Зеландия с 12,81 кг и Грузия с 12,52 кг. Сърбия също е сред лидерите – на шесто място с 12,15 килограма на човек.

В топ 10 попадат още Дания, Швеция, Финландия и България.

Кафето като балкански ритуал

Високата позиция на Босна и Херцеговина не е случайна. Традиционното босненско кафе е тясно свързано с ежедневието и социалните контакти. То се сервира у дома, в кафенета и при гостувания, а пиенето му често е повод за дълги разговори.

За разлика от бързо изпитото кафе по пътя към работа, босненската традиция поставя акцент върху самото преживяване – приготвянето, сервирането и времето, прекарано с други хора.

Какво показват данните?

Класацията не измерва директно колко кафе изпива средностатистическият човек. Данните се основават на статистика на Организацията на ООН за прехрана и земеделие и показват количеството кафе, налично за консумация, изчислено като еквивалент на сурови или зелени кафеени зърна на глава от населението.

Това означава, че показателят не е равнозначен на реалното количество изпити чаши кафе.

Защо липсват някои малки държави?

В сравнението са включени само държави с население над 3 милиона души. Така се избягват значителни изкривявания при малки страни, където потреблението може да бъде силно повлияно от туристи или трансгранично пазаруване.

Затова държави като Люксембург и Малдивите не са част от класацията, въпреки че при включването им резултатите биха могли да изглеждат значително по-различно.