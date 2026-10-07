Новини
Търси
Подкаст
Балкани

От Сребреница до Додик: как Република Сръбска продължава да разклаща Босна

От Сребреница до Додик: как Република Сръбска продължава да разклаща Босна

Създадена във войната, легитимирана от Дейтън и свързана политически със Сърбия, Република Сръбска остава най-сериозното предизвикателство пред единството и стабилността на Босна и Херцеговина

Република Сръбска е една от двете основни политико-териториални единици в състава на Босна и Херцеговина. Тя не е независима държава, а е конституционна единица в рамките на международно признатата Босна и Херцеговина. Тази конструкция е създадена с Дейтънското мирно споразумение от 1995 г.

Днешната Босна и Херцеговина е резултат от войната при разпадането на Югославия. Държавата е силно децентрализирана и политическата й система е изградена около трите конституционно признати народа: бошняци, сърби и хървати. Федерацията е съставена от 10 кантона, докато Република Сръбска функционира като единна политико-териториална единица.

Войната в Босна и създаването на Република Сръбска

След разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия Босна и Херцеговина обявява независимост през 1992 г. Решението предизвиква война между основните политически и етнически сили в страната.

Босненските сърби, които се противопоставят на независимостта, създават свои институции и на 9 януари 1992 г. провъзгласяват Сръбската република Босна и Херцеговина, която по-късно приема името Република Сръбска. Военната й структура се превръща в Армия на Република Сръбска.

Войната между босненски сърби, бошняци и босненски хървати продължава до 1995 г. и е белязана от обсади, етническо прочистване, масови убийства, насилствено разселване и военни престъпления.

Република Сръбска е създадена като политически и териториален проект на босненските сърби по време на войната, но получава международноправно място в устройството на Босна и Херцеговина едва с Дейтънското мирно споразумение.

Сребреница и геноцидът

Най-тежкият епизод от войната е падането на Сребреница през юли 1995 г. След превземането на града от силите на Армията на Република Сръбска са убити повече от 8000 бошняшки мъже и момчета, а хиляди хора са насилствено разселени.

Международният съд на ООН определя убийствата в Сребреница като геноцид. Съдът установява, че убийствата са извършени със специфичното намерение част от бошняшкото население в района да бъде унищожено. Съдът също така посочва доказателства, че решението за убийството на мъжкото население е било взето от представители на щаба на Армията на Република Сръбска.

Дейтън и разделянето на Босна

Войната приключва с Дейтънското мирно споразумение, договорено през ноември 1995 г. и подписано в Париж на 14 декември същата година.

Дейтън създава сложната конституционна система, която съществува и днес. Босна и Херцеговина остава една държава, но е разделена на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска, като Бръчко получава специален статут.

Федерацията е преимуществено населена от бошняци и хървати, докато Република Сръбска е с ясно изразено сръбско мнозинство. Двете единици разполагат със собствени институции, парламенти и правителствени структури, но са част от единната държава Босна и Херцеговина.

Какъв е етническият състав

Според преброяването от 2013 г. Босна и Херцеговина има около 3,53 млн. жители. Бошняците са около 50,1%, сърбите - 30,8%, а хърватите - 15,4%.

В Република Сръбска картината е значително по-различна. Според резултатите от преброяването от 2013 г. от 1 170 342 жители 970 857 са се определили като сърби - около 83% от населението. Бошняците са 148 477, или около 12,7%, а хърватите - 26 509, или около 2,3%.

Това обяснява и политическата специфика на региона - Република Сръбска е териториално организирана около преобладаващо сръбско население, докато Федерацията представлява основно бошняшко-хърватското пространство.

Връзката със Сърбия

Въпреки че Република Сръбска юридически не е част от Сърбия, между двете има силни политически, икономически, културни и исторически връзки.

Белград традиционно поддържа тесни отношения с ръководството на босненските сърби. Особено при управлението на Милорад Додик отношенията със Сърбия се превръщат в един от ключовите фактори в регионалната политика.

Додик многократно е използвал идеята за по-тясно обединение на Република Сръбска със Сърбия, а сепаратистката му реторика се превърна в един от основните източници на напрежение в Босна и Херцеговина. Британската парламентарна библиотека отбелязва, че призивите за отделяне и евентуално обединяване на Република Сръбска със Сърбия са се засилили през последните години.

През 2024 г. например в Белград се проведе т.нар. "Всесръбски събор", в който участва и Додик. На него беше приета декларация за "защита на националните и политическите права и общото бъдеще на сръбския народ", впоследствие подкрепена от институциите в Сърбия и Република Сръбска.

Република Сръбска и нестабилността на Балканите

Проблемът за Босна и Херцеговина днес не е самото съществуване на Република Сръбска - тя е част от конституционния ред, създаден от Дейтън. Проблемът е опитът на нейното политическо ръководство да разширява автономията й до степен, която поставя под въпрос функционирането на самата босненска държава.

През последните години ръководството на Република Сръбска предприе редица действия срещу решения на централните институции и международния върховен представител. Додик настоява за връщане към т.нар. "оригинален Дейтън" и периодично поставя на дневен ред възможността за отделяне.

Така Република Сръбска се превръща в един от основните центрове на политическо напрежение в Западните Балкани: от една страна, тя е легитимна конституционна единица на Босна и Херцеговина, но от друга - част от нейното политическо ръководство оспорва границите на държавната власт и периодично поставя под въпрос самото единство на страната.

Това има значение далеч извън границите на Босна. Всяко сериозно движение към отделяне би поставило под въпрос Дейтънското споразумение и би могло да създаде прецедент за други териториални и етнополитически конфликти в региона.

Затова Република Сръбска остава пряко свързана с политиката на Сърбия и с по-широкия въпрос за сръбския национален проект на Балканите. В съчетание със сепаратистката политика на нейното ръководство тази връзка е фактор, който поддържа етническото разделение в Босна и Херцеговина и допринася за нестабилността на Западните Балкани.

В същото време трябва да се подчертае, че Босна и Херцеговина не е предвоенна Югославия и настоящата ситуация не е равнозначна на войната от 90-те години. Днешното предизвикателство е политическо и институционално: дали Дейтънската конструкция ще продължи да бъде рамка за съвместно съществуване, или постепенното размиване на централните институции ще превърне страната в още по-дълбоко разделена държава. Международният върховен представител продължава да отчита действия, които оспорват Дейтънския ред и подкопават междуетническото доверие.

Още по темата

От "касапинът от Босна" Ратко Младич до "европейското" бъдеще на Сърбия

От "касапинът от Босна" Ратко Младич до "европейското" бъдеще на Сърбия

Възможна ли е промяна на границите на Балканите?

Възможна ли е промяна на границите на Балканите?

9.09.1944 г. - Третата национална катастрофа и осакатяването на една нация за десетилетия

9.09.1944 г. - Третата национална катастрофа и осакатяването на една нация за десетилетия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Водещи

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 9 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 22 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 31 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 42 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 51 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 56 минути
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

  • Преди 1 час
Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

  • Преди 1 час