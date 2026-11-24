Временна забрана за използване на чешмяната вода за пиене и готвене е въведена в град Брусарци и село Одоровци. Общината раздава безплатно бутилирана вода, съобщи кметът Наташа Михайлова.

При лабораторно изследване на проби от централното водоснабдяване в двете населени места Регионалната здравна инспекция в Монтана е установила наличие на колиформи и на бактерията ешерихия коли. В пробите са отчетени и малки количества остатъчен хлор.

От общината призовават жителите да спазват забраната, въпреки че няма видима промяна в цвета или вкуса на водата.

За гражданите са осигурени по 10 литра бутилирана вода дневно. Тя се раздава на паркинга зад сградата на общината, а екипи доставят вода и по домовете. Вода е осигурена също за детските градини, училищата, социалните институции и администрациите.

„Общината благодари на гражданите за разбирането и търпението“, посочи Михайлова.