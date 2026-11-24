Използването на геотермална енергия в оранжериите може да помогне за справяне с енергийната криза и за укрепване на продоволствената сигурност. Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на конференцията и бизнес форума „Геотермална енергия и модернизация на българските оранжерии“ в София.

Радев даде за пример Нидерландия, която по думите му е сред водещите производители на зеленчуци в света, въпреки че разполага с близо три пъти по-малко обработваема земя от България. България, от своя страна, остава вносител на зеленчуци, посочи премиерът.

Според Радев страната ни е на второ място в Европейския съюз по геотермални ресурси, но все още не използва пълноценно този потенциал. „Имаме природни богатства, но не можем да ги съчетаем с водещите технологии в света“, каза той.

Премиерът определи Нидерландия като водещ инвеститор в България и покани нидерландския бизнес да развива проекти за използване на геотермална енергия у нас. Според него подобни инвестиции биха задълбочили сътрудничеството между двете страни в условията на геополитическа нестабилност.

Форумът се провежда в „София Балкан Палас“ и е част от тридневна иновационна мисия от 24 до 26 ноември, организирана от посолството на Нидерландия и Нидерландската агенция за предприемачество. Програмата включва анализ на геотермалния потенциал на България, възможности за финансиране, представяне на нидерландски технологии и срещи между компании.

Във форума участват български оранжерийни производители, инвеститори и представители на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка.