България планира постепенно увеличаване на разходите за отбрана през следващите няколко години, като се предвижда и съществено нарастване на дела на капиталовите инвестиции. Това представи заместник-министърът на отбраната Любомир Монов по време на заседанието на Съвета "Външни работи" на Европейския съюз с участието на министрите на отбраната в Брюксел, съобщиха от Министерството на отбраната.

Основните теми на срещата бяха отношенията между ЕС и Китай в областта на отбраната и сигурността, подкрепата за Украйна и състоянието на трансатлантическото сътрудничество.

Участниците в заседанието подчертаха необходимостта НАТО да запази водещата си роля в областта на възпирането и колективната отбрана, като същевременно европейските съюзници поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента.

Любомир Монов заяви, че укрепването на европейските отбранителни способности трябва да се разглежда като принос към изграждането на по-силно и балансирано трансатлантическо партньорство.

По време на дискусията за отношенията с Китай заместник-министърът посочи, че България подкрепя последователен, координиран и прагматичен подход към Пекин в областта на отбраната и сигурността. Според него този подход трябва да се основава на защитата на европейските интереси, спазването на международното право и повишаването на отбранителната готовност на ЕС.

По-рано през деня Монов участва и в заседание на Управителния съвет на Европейската агенция по отбрана (ЕАО), на което бяха приети бюджетът на организацията за 2027 г. и актуализираната тригодишна рамка за планиране.

Бюджетът на Европейската агенция по отбрана за 2027 г. ще бъде увеличен с 8,7% до 78 млн. евро, като България е изразила подкрепа за предложеното финансиране и дейността на агенцията.

"Агенцията трябва да продължи да оказва водеща подкрепа на държавите членки в развитието на съвместни отбранителни способности, съвместното придобиване, изследванията и иновациите", заяви Монов.

По информация на Европейската агенция по отбрана министрите са подкрепили и осем области за съвместно развитие на отбранителни способности.

Сред тях са крилати ракети, системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, средства за противодействие на безпилотни летателни апарати и космически системи за ранно предупреждение.

Решенията са част от усилията за засилване на европейското сътрудничество в отбраната и развитието на съвместни способности между държавите членки на ЕС.