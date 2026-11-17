Опитите за масови смени на ръководствата на областни болници продължават, пише clinica.bg в свое разследване. По информация на медицинския сайт още шест лечебни заведения са получили писма за свикване на Общо събрание, на което да се подменят напълно или частично бордовете им. Засега не е ясно какви ще са резултатите, но избирателните рокади в системата са доказателство за едно - силната политизация на здравеопазването ни.

По информация на clinica писма с искане за смяна на целите бордове от здравното министерство са изпратили за болниците в Монтана, Пазарджик и Враца. Промени в бордовете се очаква да има и на други места, сред които са тези в Кюстендил, Смолян и Разград.

Смяната на ръководствата на областните болници не е неочаквана, по традиция всяка нова власт задължително слага "свои хора" начело на държавните болници. Процесът този път започна в началото на октомври, но не върви лесно и гладко.

ттогава МЗ обяви конкурси за пълна или частична смяна на бордовете на областните болници в Ст. Загора, Бургас, Хасково, В. Търново и Кърджали. Резултатите от тях са разнопосочни. До момента бяха прекратени конкурсите в Кърджали, както и в Хасково, в Ст. Загора на първо място е класиран д-р Минко Михайлов, който трябва да поеме ръководството от проф. Йовчо Йовчев, засега обаче не е ясно дали е влязъл официално в длъжност.

На практика към момента единствените успешно завършили смени в бордове са налице в Бургас и В. Търново. В първата болница бе избран официално на поста д-р Мирослав Обрейков, който преди това беше сложен за временно изпълняващ длъжността от МЗ, след като неговият предшественик - д-р Владимир Гончев, стана депутат от "Прогресивна България". В Търново смяната е на представител на държавата.

Случаят Враца

Областната болница във Враца на 12 ноември при втори опит за подмяна на борда беше на 12 ноември. От МЗ назначиха д-р Николай Иванов Пламенов, който от април 2025 г. работи като ортопед в частната клиника "Сърце и мозък" в Плевен.

Точно същата верига се готви да отвори болница във Враца. А при липсата на достатъчно персонал и пациенти за толкова много клиники в страната, подобно намерение вече създаде напрежение и подозрения, че се готви източване на кадри от областната болница.

Трагикомичен се оказа опитът на МЗ да смени ръководството на болницата в Хасково. Кандидатът, който бе предложен - проф. Петър Петров, и неговото обкръжение, предизвикаха серия от критики в социалните мрежи сред местната общност, което остави конкурса без победител.

Областните болници не са изолирано явление за смяна на ръководствата им, такива опити имаше и при някои държавни - например Онкохематологията, където се обяви конкурс за нов представител на държавата. Най-драстични обаче се оказаха смените в НЗОК. Там беше подменено не само управлението на централно ниво, но и на регионално. Както вече clinica писа, сменени бяха директорите на касите в Русе, Габрово, Перник, Варна, Пловдив, Търговище.

Масови смени имаше и на директорите на дирекции в самото МЗ. Засега не е ясно каква ще е съдбата на директорите на РЗИ, които щяха лесно да се подменят с "административната реформа", но провеждането й засега зацикли до тях и НСЦРЛП. С обнародването на останалите части от нея обаче, ще има възможност за нова серия от кадрови промени в Спешната помощ, регионалните кръвни центрове, НЦОЗА и др.

Той е безспорен- здравеопазването у нас е силно политизирано, а надживяването на този етап, за който партиите зоват от години, не се вижда на хоризонта. На тази мисъл навеждат и периодичните смени на ръководствата на институциите и държавните болници, и безкрайното толериране на определени мениджъри на постовете на най-големите и силни държавни болници години наред. Последното на практика отново е сигнал, че определени икономически интереси са многостранно оцветени или иначе казано - политически гъвкави. Ако към тях прибавим и наличието на много и силни частни субекти в системата, които винаги са на гребена на всяка властова вълна, можем спокойно да кажем, че скоро нормализиране и подобряване на сектора няма да видим, пишат от clinica.