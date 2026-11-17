Службите за сигурност на Северна Македония и Гърция са осуетили предполагаем терористичен заговор за убийство на човек на гръцка територия. В подготовката му са заподозрени шестима граждани на Северна Македония, за които властите твърдят, че са били част от мрежа, свързана с Иран.

Информацията беше представена на 17 ноември от директора на Агенцията за национална сигурност Боян Христовски и директора на Бюрото за обществена сигурност Александър Янев.

Четирима заподозрени са задържани в Северна Македония, един е под домашен арест, а шестият се издирва. Мъжете са на възраст между 22 и 73 години и са от Скопие и Куманово.

Според Христовски групата е поддържала връзки с престъпни структури и е действала по указания на иранския гражданин Едрис Джахангири Маванех, когото службите свързват с иранското разузнаване.

"В координация и обмен с чуждестранни партньорски служби беше разкрит техният начин на действие за провеждане на конспиративни срещи на територията на трети страни, включително Иран", заяви Христовски.

Според разследващите Маванех е имал водеща роля в подготовката на предполагаемото нападение. Операцията е проведена в сътрудничество с гръцките служби за сигурност.

При претърсванията са иззети огнестрелни оръжия, боеприпаси, мобилни телефони, електронни устройства и скици с обозначени конкретни места.

Разследването продължава, като властите работят за установяване на всички участници и връзките им с предполагаемата иранска мрежа.