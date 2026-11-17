След 27 години: Открадната светиня от Бачковския манастир се завърна в България
Мощехранителницата от XVII век е открита на търг в Естония. Предстои експертиза, преди да бъде върната в манастира
Открадната преди 27 години мощехранителница от Бачковския манастир е върната в България, след като е открита на търг в Естония. Ценната реликва, изработена през XVII век от злато и сребро, е била обявена за продажба за 15 000 евро, съобщава bTV.
Светинята е открадната от манастира заедно с други ценни религиозни предмети, след което попада в колекцията на гръцки колекционер. След смъртта му неговите наследници започват да разпродават притежаваните от него предмети.
Мощехранителницата е засечена през май 2026 г. на търг в Естония, което поставя началото на действията по връщането ѝ в България.
По същото време българска делегация от Министерството на културата участва в сесия на ЮНЕСКО в Париж, свързана с Конвенцията от 1970 г. за мерките срещу незаконния внос, износ и прехвърляне на собственост върху културни ценности.
По време на срещата българските представители успяват да постигнат договореност с естонската страна за връщането на реликвата.
Едно от доказателствата за произхода на мощехранителницата е дарителски надпис на гърба ѝ, който свидетелства, че тя е изработена за Бачковския манастир.
Предстои ценният предмет да премине през експертиза, след която ще може да бъде върнат в манастира, откъдето е откраднат преди близо три десетилетия.
Завръщането на мощехранителницата е резултат от сътрудничеството между българските и естонските институции в рамките на усилията за възстановяване на незаконно изнесени културни ценности.