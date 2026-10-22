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Патриарх Даниил стигна до българския манастир "Свв. Георги Зограф“ на Атон

Патриарх Даниил стигна до българския манастир "Свв. Георги Зограф“ на Атон
Снимка: bg-patriarshia.bg

Негово Светейшество се поклони и в килията Буразери, посветена на Св. Николай Мирликийски

За първи път от половин век предстоятел на Българската православна църква посещава славянобългарския манастир "Св. великомъченик Георги Зограф“ на Света гора - Атон. Последната визита на български патриарх е през 70-те години на миналия век от блаженопочившия български патриарх Максим, съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил бе посрещнат от игумена на светата обител архимандрит Гавриил и от братството на манастира. С лития патриархът бе посрещнат в съборния храм, където бе отслужено кратко молитвено последование. Той се поклони и пред чудотворните икони на свети Георги, пазени в обителта, както и на свети мощи. Архимандрит Гавриил поздрави патриарх Даниил и изрази огромната си духовна радост от свое име и от името на братството на манастира да посрещне в неговите предели предстоятеля на родната ни Църква.

Българският патриарх изказа благодарност за отправената покана да съучаства в празника на светите 26 Зографски мъченици. Празничното всенощно бдение ще започне на днес и ще бъде възглавено от предстоятеля на БПЦ - БП, се казва в съобщението.

Патриарх Даниил се поклони и в килията Буразери, която е една от най-известните и големи монашески килии на Атон. Тя е посветена на свети Николай Мирликийски Чудотворец и е под юрисдикцията на Хилендарския манастир. Килията е известна с изписването и изрисуването на икони от монасите, както и със своята духовно-просветна дейност.

Българският патриарх бе посрещнат от братята на килията, начело с йеромонах Арсений, както и от игумена на Хилендар архимандрит Методий. След молитвословие в храма бяха произнесени и слова.

Духовниците запознаха предстоятеля на БПЦ - БП с послушанията в килията, както с нейния типик и духовен живот. Патриарх Даниил и придружаващите го духовници имаха възможността да се поклонят пред различни светини, поясняват от Българската патриаршия. 

От 21 до 24 октомври е първото посещение на българския патриарх Даниил в пределите на Света гора - Атон. Патриархът е на посещение по покана на братството на Зографската света обител "Св. великомъченик Георги Победоносец“.

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